شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق”

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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غنّت فرقة موسيقية خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “هذا السعودي فوق فوق”، احتفاءً بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اختتم زيارته إلى تركيا مساء أمس الأربعاء.

هذا السعودي فوق

وانتشر فيديو أغنية هذا السعودي فوق على نطاق واسع، وشاركه بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، وكتب معلقاً على موقع تويتر، “تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسد الاحتفاء بزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وأضاف عساكر أن “المودة والإخاء، كانت وستظل دليلاً على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدماً لما فيه الخير”.

ويظهر في الفيديو ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما، بينما كانت الفرقة الموسيقية تؤدي الغناء “هذا السعودي فوق فوق”، وهو ما تفاعل معه ناشطون.

لا “مرحبا عسكر”

ووصل بن سلمان إلى تركيا بعد ظهر الأربعاء، وكان اللافت لدى وصوله كسره لبروتوكول “مرحبا عسكر”، المعمول به منذ أمد بعيد، حيث جرت العادة على تحية الضيف الزائر للجنود الأتراك في القصر الرئاسي بهذه العبارة الشهيرة، إلا أن بن سلمان اختار تحيتهم بـ “السلام عليكم”.

وعقد ولي العهد والرئيس التركي لقاء ثنائياً في المجمع الرئاسي بأنقرة، واختُتم اللقاء ببيان مشترك أكد فيه البلدان تصميمهما المتبادل لبدء مرحلة جديدة من التعاون، حيث بحثا تسهيل حركة التجارة، فيما دعت أنقرة صناديق الاستثمار السعودية للاستثمار في شركات تركية جديدة.