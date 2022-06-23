شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق” خلال قمة بريكس.. الرئيس الصيني يحسم قراره ويكشف موقف بلاده تجاه روسيا وكالة إيرانية نشرت التفاصيل.. مليشيات الحوثي تبرم اتفاقا مع ايران والشرعية تطلق تحذيراً ”هيثم قاسم طاهر” يطلع ”عيدروس الزبيدي” على ما تم انجازه في ملف إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية والأخير يطالب بسرعة الانجاز الحكومة تناقش تنفيذ المشاريع الممولة من السعودية الوفد الحكومي يعلن موقفه من رفض المليشيات بإنهاء حصار تعز مساع لتوحيد الجهود الأمنية.. لقاء نادر يجمع قيادات أمنية وعسكرية كبيرة من القوات الحكومية بقيادات المجلس الانتقالي رسمياً.. وكلاء طهران في اليمن يعلنون رفضهم لمقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز الكشف عن تهريب مليشيا الحوثي لمئات القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة 3 متاحف رئيسية بصنعاء الأمم المتحدة ماضية نحو تمديد آخر للهدنة اليمنية قبل أغسطس
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي في عدن، الخميس، مع رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العُليا اللواء هيثم قاسم طاهر الجهود المبذولة في إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن رئيس اللجنة أطلع عضو مجلس القيادة على ما تم إنجازه في جانب تشكيل الفرق المنبثقة عن اللجنة واختصاص كل منها، فضلا عن توزيع المهام في إطار اللجنة والخطط والآليات المنظمة لعملها.
وأكد طاهر أن اللجنه قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري، وإعداد الخطط والآليات المنظمة لعملها وتشكيل فرق الاختصاص.
بدوره، شدد "عيدروس الزبيدي"، رئيس المجلس الانتقالي، على أهمية بدء اللجنة العسكرية والأمنية مزاولة أعمالها في أسرع وقت ممكن، وإنجاز المهام المُناطة بها في ترتيب وتنظيم القوات العسكرية.