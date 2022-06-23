”هيثم قاسم طاهر” يطلع ”عيدروس الزبيدي” على ما تم انجازه في ملف إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية والأخير يطالب بسرعة الانجاز

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي في عدن، الخميس، مع رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العُليا اللواء هيثم قاسم طاهر الجهود المبذولة في إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن رئيس اللجنة أطلع عضو مجلس القيادة على ما تم إنجازه في جانب تشكيل الفرق المنبثقة عن اللجنة واختصاص كل منها، فضلا عن توزيع المهام في إطار اللجنة والخطط والآليات المنظمة لعملها.

وأكد طاهر أن اللجنه قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري، وإعداد الخطط والآليات المنظمة لعملها وتشكيل فرق الاختصاص.

بدوره، شدد "عيدروس الزبيدي"، رئيس المجلس الانتقالي، على أهمية بدء اللجنة العسكرية والأمنية مزاولة أعمالها في أسرع وقت ممكن، وإنجاز المهام المُناطة بها في ترتيب وتنظيم القوات العسكرية.