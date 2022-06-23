شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق” خلال قمة بريكس.. الرئيس الصيني يحسم قراره ويكشف موقف بلاده تجاه روسيا وكالة إيرانية نشرت التفاصيل.. مليشيات الحوثي تبرم اتفاقا مع ايران والشرعية تطلق تحذيراً ”هيثم قاسم طاهر” يطلع ”عيدروس الزبيدي” على ما تم انجازه في ملف إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية والأخير يطالب بسرعة الانجاز الحكومة تناقش تنفيذ المشاريع الممولة من السعودية الوفد الحكومي يعلن موقفه من رفض المليشيات بإنهاء حصار تعز مساع لتوحيد الجهود الأمنية.. لقاء نادر يجمع قيادات أمنية وعسكرية كبيرة من القوات الحكومية بقيادات المجلس الانتقالي رسمياً.. وكلاء طهران في اليمن يعلنون رفضهم لمقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز الكشف عن تهريب مليشيا الحوثي لمئات القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة 3 متاحف رئيسية بصنعاء الأمم المتحدة ماضية نحو تمديد آخر للهدنة اليمنية قبل أغسطس
قالت وكالة الأنباء الرسمية، أن رئيس الحكومة المعترف بها دولياً معين عبدالملك، عقد اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة المشاريع والمبادرات التنموية المزمع تقديمها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للبدء بتنفيذها.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزير التخطيط ومحافظ عدن وأمين عام مجلس الوزراء المشاريع التي سيتم تنفيذها في عدن وبقية المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها، وتقدر تكلفتها بـ400 مليون كجزء من التعهدات المعلن عنها من المملكة السعودية.
وطالب معين بالتركيز على المشاريع والمبادرات ذات الأثر المستدام والتي تخدم المواطنين وتعمل على تحسين معيشتهم وفي ذات الوقت تسهم في العملية التنموية في اليمن.