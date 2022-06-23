الحكومة تناقش تنفيذ المشاريع الممولة من السعودية

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 289

قالت وكالة الأنباء الرسمية، أن رئيس الحكومة المعترف بها دولياً معين عبدالملك، عقد اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة المشاريع والمبادرات التنموية المزمع تقديمها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للبدء بتنفيذها.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزير التخطيط ومحافظ عدن وأمين عام مجلس الوزراء المشاريع التي سيتم تنفيذها في عدن وبقية المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها، وتقدر تكلفتها بـ400 مليون كجزء من التعهدات المعلن عنها من المملكة السعودية.

وطالب معين بالتركيز على المشاريع والمبادرات ذات الأثر المستدام والتي تخدم المواطنين وتعمل على تحسين معيشتهم وفي ذات الوقت تسهم في العملية التنموية في اليمن.