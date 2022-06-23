مساع لتوحيد الجهود الأمنية.. لقاء نادر يجمع قيادات أمنية وعسكرية كبيرة من القوات الحكومية بقيادات المجلس الانتقالي

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر عسكرية، الخميس، عن مساعٍ لتوحيد الجهود بين القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قيادة ألوية العمالقة لحفظ السلام في محافظة أبين استضافت قيادات عسكرية وأمنية من القوات الحكومية وقيادات الحزام الأمني في أبين التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بحضور محافظ أبين أبو بكر حسين سالم.

وأضاف أن اللقاء جاء بعد تنسيق ومساعٍ حثيثة بذلتها قوات العمالقة لحفظ السلام في أبين بقيادة أحمد يسلم المرقشي لتقريب وجهات والنظر والترتيب لتوحيد الجهود في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة أبين.

حضر اللقاء العميد الركن سند الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية، والعميد علي ناصر أبو مشعل الكازمي مدير أمن أبين وقائد القوات الخاصة بأبين العقيد محمد العوبان، ومن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني في أبين والعقيد عبد الرحمن الشنيني قائد قوات مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عملية التنسيق الأمني المشترك في المحافظة بين الحزام الأمني وإدارة أمن أبين والتصدي للعناصر الإرهابية وتنظيم القاعدة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء، بعد يوم من إعلان إدارة أمن أبين عزم القوات العسكرية والأمنية، بدء معركة شاملة لتطهير محافظة أبين من تنظيم القاعدة، في الوقت الذي دعا البيان قوات الحزام الأمني لطي صفحة الخلافات والتوحد لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المحافظة.