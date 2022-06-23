شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق” خلال قمة بريكس.. الرئيس الصيني يحسم قراره ويكشف موقف بلاده تجاه روسيا وكالة إيرانية نشرت التفاصيل.. مليشيات الحوثي تبرم اتفاقا مع ايران والشرعية تطلق تحذيراً ”هيثم قاسم طاهر” يطلع ”عيدروس الزبيدي” على ما تم انجازه في ملف إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية والأخير يطالب بسرعة الانجاز الحكومة تناقش تنفيذ المشاريع الممولة من السعودية الوفد الحكومي يعلن موقفه من رفض المليشيات بإنهاء حصار تعز مساع لتوحيد الجهود الأمنية.. لقاء نادر يجمع قيادات أمنية وعسكرية كبيرة من القوات الحكومية بقيادات المجلس الانتقالي رسمياً.. وكلاء طهران في اليمن يعلنون رفضهم لمقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز الكشف عن تهريب مليشيا الحوثي لمئات القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة 3 متاحف رئيسية بصنعاء الأمم المتحدة ماضية نحو تمديد آخر للهدنة اليمنية قبل أغسطس
أعلنت مليشيات الحوثي، مساء اليوم الخميس 23 يونيو/ حزيران، رسمياً، رفض مقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز، وذلك بعد أن كانت طلبت مساحة من الوقت للتشاور مع زعيمها الذي رفض إنهاء معاناة الملايين في تعز جراء الحصار.
ونقل إعلام المليشيات الحوثية عن ما أسمته مصدراً مسؤولاً في اللجنة العسكرية المفاوضة، أنه تم تسليم الأمم المتحدة الملاحظات على مقترح الممثل الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية.
وقال المصدر الحوثي، إن الرد اشترط أن يتم فتح الطرق على مراحل تبدأ المرحلة الأولى بفتح طريقين الطريق الأول تتضمن فتح طريق صالة – أبعر - الصرمين – الدمنة - الحوبان - خط صنعاء. والطريق الثاني طريق لحج-عدن (الشريجة- كرش- الراهدة – الحوبان - خط صنعاء).
ويتضمن الرد الحوثي رفضاً صريحاً لفتح الطرقات الرئيسية في تعز، وإعادة طرح مقترح المليشيات بفتح طرقات فرعية جبلية داخل مواقع الجيش في تعز وذلك لاستخدام هذه الطرقات كشريان إمداد لقواتها في خطوط التماس.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قدم مقترحاً في مفاوضات الأردن حول رفع حصار تعز تضمن رؤية لفتح طريق الحوبان الروضة والستين عصيفرة، والدفاع الجوي الأربعين كمرحلة أولى يليها فتح طريق جولة القصر الحوبان لاحقاً.
ولم يقدم الرد الحوثي جديداً سوى إصراره على إبقاء مدينة تعز محاصرة للعام السابع على التوالي، رافضاً بذلك كل الدعوات والجهود الدولية التي طالبت برفع الحصار وفتح الطرقات إلى مدينة تعز.