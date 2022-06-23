رسمياً.. وكلاء طهران في اليمن يعلنون رفضهم لمقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 364

أعلنت مليشيات الحوثي، مساء اليوم الخميس 23 يونيو/ حزيران، رسمياً، رفض مقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز، وذلك بعد أن كانت طلبت مساحة من الوقت للتشاور مع زعيمها الذي رفض إنهاء معاناة الملايين في تعز جراء الحصار.

‏‎ونقل إعلام المليشيات الحوثية عن ما أسمته مصدراً مسؤولاً في اللجنة العسكرية المفاوضة، أنه تم تسليم الأمم المتحدة الملاحظات على مقترح الممثل الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية.

‏‎وقال المصدر الحوثي، إن الرد اشترط أن يتم فتح الطرق على مراحل تبدأ المرحلة الأولى بفتح طريقين الطريق الأول تتضمن فتح طريق صالة – أبعر - الصرمين – الدمنة - الحوبان - خط صنعاء. و‏‎الطريق الثاني طريق لحج-عدن (الشريجة- كرش- الراهدة – الحوبان - خط صنعاء).

ويتضمن الرد الحوثي رفضاً صريحاً لفتح الطرقات الرئيسية في تعز، وإعادة طرح مقترح المليشيات بفتح طرقات فرعية جبلية داخل مواقع الجيش في تعز وذلك لاستخدام هذه الطرقات كشريان إمداد لقواتها في خطوط التماس.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قدم مقترحاً في مفاوضات الأردن حول رفع حصار تعز تضمن رؤية لفتح طريق الحوبان الروضة والستين عصيفرة، والدفاع الجوي الأربعين كمرحلة أولى يليها فتح طريق جولة القصر الحوبان لاحقاً.

ولم يقدم الرد الحوثي جديداً سوى إصراره على إبقاء مدينة تعز محاصرة للعام السابع على التوالي، رافضاً بذلك كل الدعوات والجهود الدولية التي طالبت برفع الحصار وفتح الطرقات إلى مدينة تعز.