شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق” خلال قمة بريكس.. الرئيس الصيني يحسم قراره ويكشف موقف بلاده تجاه روسيا وكالة إيرانية نشرت التفاصيل.. مليشيات الحوثي تبرم اتفاقا مع ايران والشرعية تطلق تحذيراً ”هيثم قاسم طاهر” يطلع ”عيدروس الزبيدي” على ما تم انجازه في ملف إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية والأخير يطالب بسرعة الانجاز الحكومة تناقش تنفيذ المشاريع الممولة من السعودية الوفد الحكومي يعلن موقفه من رفض المليشيات بإنهاء حصار تعز مساع لتوحيد الجهود الأمنية.. لقاء نادر يجمع قيادات أمنية وعسكرية كبيرة من القوات الحكومية بقيادات المجلس الانتقالي رسمياً.. وكلاء طهران في اليمن يعلنون رفضهم لمقترح المبعوث الأممي لرفع الحصار عن مدينة تعز الكشف عن تهريب مليشيا الحوثي لمئات القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة 3 متاحف رئيسية بصنعاء الأمم المتحدة ماضية نحو تمديد آخر للهدنة اليمنية قبل أغسطس
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن نقل ميليشيا الحوثي الإيرانية المئات من القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة ثلاثة متاحف رئيسية واقعة في العاصمة صنعاء إلى جهات غير معروفة.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات أصدرت تعليمات لعناصرها في قطاع الثقافة وهيئة الآثار والمتاحف لنقل عدد من القطع يعود تاريخ بعضها لآلاف السنين من المتحف الوطني، والمتحف الحربي ومن متحف الآثار الواقع في جامعة صنعاء.
وبحسب عاملين في قطاع الآثار والمتاحف، شملت القطع المنقولة نقوشا وسيوفا ودروعا ورماحا قديمة وتماثيل برونزية صغيرة ومتوسطة وألواحا حجرية ورؤوس سهام، وقطعا جلدية متنوعة وعملات ذهبية وفضية وتمائم نحاسية، حيث زعم قادة الجماعة أنهم يريدون ترميم تلك القطع.
ويأتي تكرار معاودة الحوثيين لاستكمال بقية مخططهم لاستهداف كل ما له علاقة بتاريخ وحضارة وتراث اليمن، بالتوازي مع اتهامات سابقة وجهها عاملون ومهتمون في مجال الآثار لقادة في الجماعة قاموا بعمليات نهب وبيع قطع أثرية عبر شبكة تهريب، حيث وصل عددها إلى 4800 قطعة ومخطوطة.