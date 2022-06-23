New event Developments تعلن فتح الحجز في مشروعها الجديد Trave

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت شركة New event Developments" فتح الحجز في مشروعها الجديد"Trave" في العاصمة الإدارية والذي يعد مشروعا متكاملا يضم وحدات تجارية وإدارية ذات إطلالات مزدوجة علي الحديقة المركزية والمحور المركزي الرابط بين محور ابن زايد الشمالي وحي المال والاعمال برؤية بانورامية طولية للحديقة المركزية.

وقال الدكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة شركة New" event Developments" إن شركته تقدم مشروعها الجديد كخيار للباحثين عن أفضل استثمار مضمون بأهم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة حيث يطل المشروع على الحديقة المركزية في الداون تاون وسط العاصمة.

وأضاف أن تدشين المشروع الجديد يأتي بعد النجاح الذي حققته نيو ايفنت في مشروعها السابق "H MALL " في العاصمة الإدارية، وتأكيدا لاستمرارية نيو ايفنت في طرح أفضل المنتجات والحلول والخدمات العقارية المتخصصة تماشياً مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية.

وأوضح إن السوق العقاري في مصر، شهد نهضة غير مسبوقة خصوصا مع توجه الدولة لذلك القطاع الحيوي الذي يدخل فيه أكثر من 100 صناعة أخرى، ساهمت في عمل انتعاشة ملحوظة في ظل ما يشهده العالم من أزمات ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى أن العاصمة الإداراية غيرت شكلت العقار في مصر، وجذبت مستثمرين محليين وعالميين من كافة دول العالم، بفضل ما توفره الحكومة المصرية من تسهيلات في تملك الأراضي فضلا عن البنية الأساسية من طرق ومواصلات تسهل طريق الوصول للمدينة الذكية التي تضاهي العديد من المدن الجديدة حول العالم.

وتابع، بأن السوق المصرى قادر على جذب المزيد من الاستثمارت العقارية بمختلف أنشطتها سواء سكني أو تجاري أواداري او سياحي، لاسيما في ظل الاستقرار الذي عملت عليه القيادة السياسية منذ توليها مقاليد الأمور قبل 8 سنوات، منوها بأن الاستقرار السياسي واحدا من أهم الأسباب التي توجه نظر المستثمرين نحو مكان ما.

وأشار إلى أن المشروع الجديد "trave"، يُراعي أحدث نظم البناء والتصميمات العالمية وعوامل الأمان الذي تتميز به "نيو ايفنت" في كافة مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وذلك تماشيا مع رغبات وطلبات العملاء من حيث التصميمات المعمارية الحديثة حفاظا على الشكل الجمالي لوحدات المشروع.

وشدد على أن اختيار "نيو ايفنت" لمصر لتكون مركزا لكافة أعمالها حول العالم جاء نتيجة لتمهيد البنية الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة المصرية، فضلا عن تسهيلات تملك الأراضي، ووجود أيدي عاملة فنية، وكذلك وفرة مواد البناء والتسهيلات المختلفة لخروج أي مشروع في مواعيدة المحددة.

من جانبه قال عمر المراكبي رئيس قطاع المبيعات بالشركة، أن الرسومات الهندسية الخاصة بمشروع trave تقدر بـ 20000 متر مربع، ويتكون المبنى ارضي و 12 دور، بينها ثلاثة أدوار مخصصة للمحلات التجارية ، وتسعة أدوار للمكاتب الادارية.

وأضاف أن أسعار الوحدات تبدأ من 67000 جنيه للمتر التجاري، فيما تبدأ أسعار المتر المربع في الإداري من 22000 جنية، منوها بأن المساحات المتاحة تبدأ من 30 مترا مربعا للوحدة الواحدة وبما يلبي طلبات كل العُملاء أما عن أنظمة الدفع أشار مدير مبيعات الشركة ، إلى أن الشركة اعتمدت تسهيلات متعددة للعملاء والمستثمرين، بحيث يبدأ المقدم من صفر% ، بفترة سداد على 15 سنة، مع منح خصومات للكاش، فيما منحت الشركة لعملائها خصومات خاصة بمناسبة الافتتاح تصل حتى 15%.

ومن جانبه قال أ. محمد وهدان مدير قطاع التسويق لشركة نيو ايفنت، أن تركيز الشركة حاليا على جذب العملاء ناحية العاصمة الادارية ومشروعاتها، خصوصا مع توافر كافة الامكانيات التي تمنحها الحكوكة المصرية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية.

واضاف، ان الشركة تنتهج في تصميماتها الخاصة بمشروع trave أحدث الصيحات العالمية في مجال التصميم و البناء ، خصوصا مع اتجاه العملاء حاليا للتغيير بشكل مستمر، منوعا أن التصميمات الخاصة بالشركة هي الأحدث من نوعها من خلال مصممين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وشدد على الشركة تنتهج استراتيجية طرح منتجات عصرية تناسب كافة الاذواق المختلفة، وباسعار مناسبة تمكنهم من استثمار اموالهم في منتجات جديدة، على أعلى درجة من التميز.

نبذة New event Developments New event

شركة خليجية يمنية على أراضي العاصمة الإدارية بتصميمات مستوحاة من التراث العربي بلمسات حديثة تتسم بالجمال والأناقة والحداثة.وفقا لمعايير البناء الحديث

بدأت الشركة استثماراتها غرب القاهرة بتطوير مجموعة من الأبراج السكنية بإجمالي مساحة تصل إلى 400 ألف متر مربع.

طورت الشركة العديد من المشروعات في دول الخليج (السعودية – الامارات – اليمن) ما بين تجاي وسكني باجمالي مساحة تصل إلى 700 ألف متر مربع.

تجاوزت حجم استثمارات الشركة في مصر ثمانية مليارات جنية، وتستهدف الشركة الوصول إلى 16 مليار جنية مع نهاية العام الجاري 2022م.

للشركة علاقات واسعة في السوق العقاري، حيث لديها أقوى التحالفات العقارية مع كبرى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العملاقة. -تستهدف الشركة التوسع في العديد من الدول التي تحتوي على جاليات عربية وأجنبية مهتمة بالاستثمار العقاري في مصر والعاصمة الإدارية.