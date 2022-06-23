تفاصيل عاجلة بشأن حادثة مروحية تقل وزراء في دولة عربية

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد مراسل RT في ليبيا عدم وقوع إصابات بالغة جراء حادثة تعرضت لها مروحية كانت تقل وزراء في حكومة عبد الحميد الدبيبة.

ووفق ما نقله مراسل RT عن مصادر ليبية مسؤولة، لم يتم تسجيل إصابات بالغة جراء حادثة المروحية التي كانت تقل وزراء في حكومة الدبيبة.

كما نفى "موقع "عين ليبيا" الإخباري نقلا عن مصادره، الأنباء المتداولة حول تحطم مروحية تقل وزراء في الحكومة خلال إقلاعها من مدينة جادو، موضحا أن ما حدث هو خلل فني في الطائرة أثناء إقلاعها.

وكان وسائل إعلام ليبية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط طائرة مروحية أثناء إقلاعها من جادو، "كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم خالد مازن ومحمد الحويج