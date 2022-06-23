تفاصيل عاجلة بشأن حادثة مروحية تقل وزراء في دولة عربية عثمان مجلي.. مجلس القيادة الرئاسي، لديه خطوات هادئة وهذه أبرز اولويات المجلس في هذة المرحلة في تطورات مفاجىة ونوعية ..علماء يكشفون عن وجه هرقل المفقود لأول مرة منذ 2000 عام بعد تدفق الحشود التركية.. القوات الروسية تخلي مقراتها في ريف حلب بسوريا بعد انهيار الريال اليمني اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وزارة الشباب والرياضة تؤكد بذل المزيد من الجهد للإهتمام بنجوم المنتخبات الوطنية تطبيق روسي يعلن وصوله لـ700 مليون مشترك نشط شهريا مصادر تكشف المستور.. ماذا يجري داخل المراكز الصيفية المغلقة التي تقيمها مليشيا الحوثي للأطفال؟ وزير الحرب الإسرائيلي يهدد باجتياح لبنان.. ويتوعد حزب الله اطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة بأبين
ذكرت صحيفة “صباح” التركية أن القوات الروسية المتمركزة في مدينة تل رفعت، بريف حلب، أخلت مواقعها، في ظل الحشودات العسكرية التركية في محيطها.
وأضافت الصحيفة أن الانسحابات شملت كذلك قوات الأسد، ولم يبقَ في المدينة سوى مجموعات تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، “قسد”، التي باتت ترفع أعلام النظام وروسيا.
وأردفت أن الميليشيا الكردية تعمل جاهدة على تحصين المنطقة، عبر شبكات من الأنفاق والخنادق، تمتد لمئات الكيلو مترات، في منطقتي منبج وتل رفعت، بريف
حلب الشمالي والشرقي. في هذه الأثناء تستمر عمليات القصف المتبادل بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري من جهة، وميليشيا “قسد” من جهة أخرى
، خصوصًا في محيط تل رفعت. وأطلق الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، مؤخرًا وعودًا بإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، بعمق 30 كيلو مترًا، لإعادة قرابة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.