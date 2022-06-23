بعد تدفق الحشود التركية.. القوات الروسية تخلي مقراتها في ريف حلب بسوريا

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ذكرت صحيفة “صباح” التركية أن القوات الروسية المتمركزة في مدينة تل رفعت، بريف حلب، أخلت مواقعها، في ظل الحشودات العسكرية التركية في محيطها.

وأضافت الصحيفة أن الانسحابات شملت كذلك قوات الأسد، ولم يبقَ في المدينة سوى مجموعات تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، “قسد”، التي باتت ترفع أعلام النظام وروسيا.

وأردفت أن الميليشيا الكردية تعمل جاهدة على تحصين المنطقة، عبر شبكات من الأنفاق والخنادق، تمتد لمئات الكيلو مترات، في منطقتي منبج وتل رفعت، بريف

حلب الشمالي والشرقي. في هذه الأثناء تستمر عمليات القصف المتبادل بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري من جهة، وميليشيا “قسد” من جهة أخرى

، خصوصًا في محيط تل رفعت. وأطلق الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، مؤخرًا وعودًا بإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، بعمق 30 كيلو مترًا، لإعادة قرابة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.