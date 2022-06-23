بعد انهيار الريال اليمني اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

واستعرض الاجتماع مستوى الانجاز في آلية تسريع الدعم من الاشقاء المدار من صندوق النقد العربي والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الاخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي.

وتحديد اولويات المشاريع المنفذة بواسطة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن. كما استعرض الاجتماع، الدعم الفني المقدم من المؤسسات المالية الدولية والهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

الى جانب الارتقاء بالقدرات وتعزيز البناء المؤسسي للمؤسسات المالية والإيرادية. حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة.