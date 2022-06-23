وزير الحرب الإسرائيلي يهدد باجتياح لبنان.. ويتوعد حزب الله

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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هدد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأربعاء، باجتياح لبنان، متوعدا حزب الله بدفع "ثمن باهظ". وقال غانتس إنه إذا طلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية هناك، فستكون "قوية ودقيقة" ضد حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في تغريدات نشرها غانتس على حسابه في "تويتر"، عقب مشاركته في الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على حرب لبنان الأولى عام 1982.

وقال غانتس: "إذا طُلب منا القيام بعملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة. وستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ودولة لبنان". وأضاف: "في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة".

وأكد أنه خلال عملية عسكرية محتملة، ستتلقى الجبهة الداخلية الإسرائيلية صواريخ من "حزب الله"، وقال إن هناك استعدادات لهذا السيناريو، بما في ذلك من خلال حماية وتعزيز الصلة بين الجيش ورؤساء السلطات والسكان.

وهدد غانتس لبنان، قائلا: "نحن جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور".

ولم يعلق لبنان بعد أو حزب الله على هذه التهديدات الإسرائيلية. يشار إلى أن حرب لبنان الأولى بدأت في 6 حزيران/ يونيو 1982، وأدت إلى احتلال إسرائيل لجنوب لبنان حتى عام 1985.