اطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة بأبين

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أعلنت إدارة أمن محافظة أبين، في وقت متأخر من مساء أمس، في بيان عن عزمها إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة في المحافظة.
ودعا البيان، كافة المكونات ورجال القبائل وجميع الشرفاء من أبناء المحافظة الى مساندة رجال الأمن والجيش في معركته القادمة ضد الإرهاب.
كما دعا "الحزام الأمني في أبين والمقاومة وكافة أحرار المحافظة إلى الإنضمام إلى هذه الملحمة التاريخية التي ستكون أبين العظيمة بكل مديرياتها مسرحا لها".
وأكد البيان على أن الثأر لدماء الشهداء من أبطال الجيش والأمن قد حان.
وتأتي العملية بعد يوم من كمين مسلح تعرض له عدد من أفراد الجيش في مديرية أحور على يد مسلحين يُعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة، أدى إلى مقتل وإصابة نحو ثمانية جنود.