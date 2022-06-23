”الانتقالي الجنوبي” يطالب بالمناصفة في كل مناصب الدولة ويحذر من تغييبه من طاولة المفاوضات

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 552

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، من تغييبه عن طاولة مفاوضات إنهاء الحرب في اليمن، مهدداً باستخدام “خيارات أخرى”، مطالباً بالمناصفة في كل مناصب الدولة.

جاء ذلك في بيان الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اختتام أعمال دورتها الخامسة، وهي برلمان موازي للبرلمان اليمني.

وقال البيان إن “تغييب المجلس الانتقالي الجنوبي عن المفاوضات سيجعلنا وشعبنا في حِلٍ من أي توافقات تنتج عنها”.

وأضاف أن ذلك يدفع المجلس الانتقالي إلى “الانفتاح على كافة الخيارات الأخرى”.

وقال إنه لن يتهاون في مواجهة أي إجراءات أو ترتيبات لا تلبي إرادة المجلس والمحافظة على مكتسباته.

وأشار البيان إلى ”ضرورة الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفق ما نص عليه اتفاق الرياض وأكدته مشاورات مجلس التعاون، ووضع محددات واضحة ومتفق عليها للعملية السياسية الشاملة“.

وطالب البيان ب”لإسراع بتنفيذ ما تم التوافق عليه من مخرجات مشاورات الرياض، كإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب، لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة”.

وشدد المجلس الانتقالي على “ضرورة إدراج ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي بما يحقق المناصفة في جميع اللجان والفرق الواردة في إعلان نقل السلطة ومخرجات مشاورات الرياض كالفريق القانوني والفريق الاقتصادي، ولجان مراقبة تنفيذ مخرجات المشاورات المشار إليها في البيان الختامي للمشاورات”.

ولا تفرض الاتفاقات التي أشار إليها المجلس الانتقالي الجنوبي أن يكون أعضاء اللجان مناصفة من أعضاء المجلس الانتقالي بل من المحافظات الجنوبية.

وتوجد عدد من الأطراف والهيئات في المحافظات الجنوبية بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تملك شعبية كبيرة في المحافظات الجنوبية مقارنة بالمجلس الانتقالي.