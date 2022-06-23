وزير الحرب الإسرائيلي يهدد باجتياح لبنان.. ويتوعد حزب الله اطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة بأبين ”الانتقالي الجنوبي” يطالب بالمناصفة في كل مناصب الدولة ويحذر من تغييبه من طاولة المفاوضات طلاب اليمن في روسيا يطالبون الحكومة سرعة صرف مستحقاتهم المالية الغذاء العالمي يعلن وقف انشطته في اليمن تفاصيل لقاء رئيس اللجنة العسكرية مع اللواء الزبيدي بعد 60 عاماً من الفرنسية.. لغة جديدة تنضم إلى مدارس الجزائر إسرائيل تعلن البدء ببناء جدار أمني شمالي الضفة وتكشف التفاصيل محمد بن سلمان يكسر القاعدة في تركيا ومواقع التواصل تضج بالواقعة بريطانيا تكتشف عن تفاصيل فيروسا خطيرا في لندن وتعلن حالة الطوارئ
حذر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، من تغييبه عن طاولة مفاوضات إنهاء الحرب في اليمن، مهدداً باستخدام “خيارات أخرى”، مطالباً بالمناصفة في كل مناصب الدولة.
جاء ذلك في بيان الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اختتام أعمال دورتها الخامسة، وهي برلمان موازي للبرلمان اليمني.
وقال البيان إن “تغييب المجلس الانتقالي الجنوبي عن المفاوضات سيجعلنا وشعبنا في حِلٍ من أي توافقات تنتج عنها”.
وأضاف أن ذلك يدفع المجلس الانتقالي إلى “الانفتاح على كافة الخيارات الأخرى”.
وقال إنه لن يتهاون في مواجهة أي إجراءات أو ترتيبات لا تلبي إرادة المجلس والمحافظة على مكتسباته.
وأشار البيان إلى ”ضرورة الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفق ما نص عليه اتفاق الرياض وأكدته مشاورات مجلس التعاون، ووضع محددات واضحة ومتفق عليها للعملية السياسية الشاملة“.
وطالب البيان ب”لإسراع بتنفيذ ما تم التوافق عليه من مخرجات مشاورات الرياض، كإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب، لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة”.
وشدد المجلس الانتقالي على “ضرورة إدراج ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي بما يحقق المناصفة في جميع اللجان والفرق الواردة في إعلان نقل السلطة ومخرجات مشاورات الرياض كالفريق القانوني والفريق الاقتصادي، ولجان مراقبة تنفيذ مخرجات المشاورات المشار إليها في البيان الختامي للمشاورات”.
ولا تفرض الاتفاقات التي أشار إليها المجلس الانتقالي الجنوبي أن يكون أعضاء اللجان مناصفة من أعضاء المجلس الانتقالي بل من المحافظات الجنوبية.
وتوجد عدد من الأطراف والهيئات في المحافظات الجنوبية بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تملك شعبية كبيرة في المحافظات الجنوبية مقارنة بالمجلس الانتقالي.