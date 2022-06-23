طلاب اليمن في روسيا يطالبون الحكومة سرعة صرف مستحقاتهم المالية

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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طالبت رابطة الطلبة اليمنيين في روسيا، ، الحكومة سرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الأمر دون تأخير.

وفي وقفة احتجاجية للطلاب في موسكو، طالبت الرابطة الحكومة بسرعة التعزيز المالي للربعين الثاني 2021، والثالث 2021 لطلبة روسيا و على وجه الخصوص الطلبة من دفعة 2021 و 2022، وإضافة الطلبة الذين لم يتم إضافة أسمائهم الى كشوفات الربع الثالث من دفعة 2022 واعتمادهم اسوة بزملائهم..

وأكد بيان الطلاب على ضرورة اعتماد الطلبة الذين تم ترشيحهم لمقاعد للمنح الروسية من طلبة روسيا ضمن منح التبادل الثقافي لعام 2023، والاستمرارية للطلبة المتميزين و الحاصلين على مقاعد دراسية مجانية من الجامعات الروسية.

ودعا إلى حل قضايا الحالات الاستثنائية والمرضية والانسانية المقدمة بخطابات رسمية من قبل قيادة الرابطة، واعتماد بدل تذاكر سفر للقادمين و الخريجين المبتعثين. ولفتت إلى أن معاناة الطلبة اليمنيين في الخارج تزداد سنة بعد الأخرى؛ تارة بسبب تأخر المستحقات المالية، وتارة أخرى بعدم استجابة الداخل لحل الإشكاليات العالقة لمطالب الطلبة الحقوقية.

. ونوهت إلى الاشكاليات المتعلقة بالمطالب الحقوقية الخاصة بالطلبة المبتعثين في دولة روسيا الاتحادية، والمتأخر عنهم صرف الربع الثاني لعام 2021م لمدة تزيد عن شهرين من استلامه في جميع دول الابتعاث، ولغيرها من المطالب.