تفاصيل لقاء رئيس اللجنة العسكرية مع اللواء الزبيدي

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.. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العُليا اللواء هيثم قاسم طاهر.
حيث اوضح رئيس اللجنة ما تم إنجازه في جانب تشكيل الفرق المنبثقة عن اللجنة واختصاص كل منها، وتوزيع المهام في إطار اللجنة، والخطط والآليات المنظمة لعملها.. مؤكدا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري، وإعداد الخطط والآليات المنظمة لعملها وتشكيل فرق الاختصاص.
وكان اللواء الزبيدي شدد على أهمية بدء اللجنة العسكرية والأمنية مزاولة أعمالها في أسرع وقت ممكن، وإنجاز المهام المُناطة بها في ترتيب وتنظيم القوات العسكرية. حضر اللقاء مقرر اللجنة العسكرية والأمنية العُليا العميد حسين الهيال.