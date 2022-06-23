إسرائيل تعلن البدء ببناء جدار أمني شمالي الضفة وتكشف التفاصيل محمد بن سلمان يكسر القاعدة في تركيا ومواقع التواصل تضج بالواقعة بريطانيا تكتشف عن تفاصيل فيروسا خطيرا في لندن وتعلن حالة الطوارئ مهاتير محمد يعود إلى الأضواء بتصريح مدو في خطوة غير مسبوقة.. دولة تعلن رسميا انهيار اقتصادها مليشيات الحـ ـوثي ترفض المقترح الأممي بشأن فتح طرق مدينة تعز تحرّك جديد للشرعية لحشد الدعم الدولي واستئناف استيراد القمح من أوكرانيا الرئيس العليمي يتلقى رسائل مشجعة من الكويت والبحرين ومصر وقطر - تفاصيل الرسائل توجيهات عاجلة لـ”العليمي” تخص شبوة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة في الأشهر المقبلة
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن دائرة الهندسة والبناء في الوزارة والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بدأت أمس الثلاثاء ببناء جدار أمني بطول 45 كيلومترا في منطقة شمال الضفة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الحاجز الأمني سيشمل جدارا وقائيا، بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية إضافية.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس: "إننا نواصل جهودنا الدفاعية في الشمال من خلال تعزيز الجدار الأمني في يهودا والسامرة وتقديم الحلول للجبهة الداخلية الاسرائيلية.
تشكل هذه الجهود جزءا لا يتجزأ من نشاطنا العملي. إلى جانب ذلك ، سنواصل العمل ضد جميع التهديدات التي نواجهها من أجل الحفاظ على أمن المدنيين الإسرائيليين ".
وأضاف: "يبلغ طول الحاجز الأمني حوالي 45 كيلومترا وبارتفاع 9 أمتار، ويبدأ من شمال الضفة الغربية..سيحل الجدار محل السياج الأمني الذي تم بناؤه قبل حوالي 20 عاما