في خطوة غير مسبوقة.. دولة تعلن رسميا انهيار اقتصادها

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أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال رانيل ويكريميسينغه لنواب البرلمان، اليوم الأربعاء: البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام..
اقتصادنا انهار بالكامل"،حيث يتولى ويكريميسينغه أيضا حقيبة وزارة المالية، وهو المكلف بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأشار إلى أن "سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد بسبب الديون الكبيرة المستحقة على شركة النفط الوطنية".
وأكد أن "الحكومة أضاعت فرصة لتغيير الوضع، مضيفا: "نحن نشهد الآن بوادر سقوط محتمل إلى الحضيض