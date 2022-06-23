مليشيات الحـ ـوثي ترفض المقترح الأممي بشأن فتح طرق مدينة تعز

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 347

رفضت جماعة الحوثي الارهابية، الأربعاء، مقترحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن فتح منافذ مدينة تعز التي تحاصرها الجماعة منذ ثمانية أعوام.

وقالت مصادر إعلامية متطابقة أن الجماعة أكدت، في مذكرة بعثتها إلى مكتب المبعوث الأممي تحفظها على المقترح الأممي الذي يشمل فتح أربع طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي.

وبحسب المصادر فإن الجماعة أبلغت غروندبرغ، تمسكها بمبادرتها الأحادية لفتح الطرقات في تعز.

وكان المبعوث الأممي غادر صنعاء، في التاسع من الشهر الجاري، دون أن يدلي بأي تصريح، عقب لقاءات مع قيادات الجماعة حول مقترحه بشأن فتح الطرق الذي حظي بموافقة الحكومة.