مليشيات الحـ ـوثي ترفض المقترح الأممي بشأن فتح طرق مدينة تعز تحرّك جديد للشرعية لحشد الدعم الدولي واستئناف استيراد القمح من أوكرانيا الرئيس العليمي يتلقى رسائل مشجعة من الكويت والبحرين ومصر وقطر - تفاصيل الرسائل توجيهات عاجلة لـ”العليمي” تخص شبوة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة في الأشهر المقبلة زعيم الحوثيين يتهم المواطنين المطالبين بتحسين الاوضاع المعيشية وصرف المرتبات بـ”المحرضين والمندسين وأبواق للدعايات والفتنة ومندسين” مركز المعلومات يوثق 54 انتهاكاً خلال مايو الماضي بتعز أول دولة خليجية توجه ضربة قاتلة للإعلام الكاذب الامارات تمنع فئة من مواطنيها إنشاء حسابات على وسائل التواصل رئيس الأركان يطلع على جاهزية ”العسكرية السابعة” ويتفقد مسرح عملياتها
رفضت جماعة الحوثي الارهابية، الأربعاء، مقترحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن فتح منافذ مدينة تعز التي تحاصرها الجماعة منذ ثمانية أعوام.
وقالت مصادر إعلامية متطابقة أن الجماعة أكدت، في مذكرة بعثتها إلى مكتب المبعوث الأممي تحفظها على المقترح الأممي الذي يشمل فتح أربع طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي.
وبحسب المصادر فإن الجماعة أبلغت غروندبرغ، تمسكها بمبادرتها الأحادية لفتح الطرقات في تعز.
وكان المبعوث الأممي غادر صنعاء، في التاسع من الشهر الجاري، دون أن يدلي بأي تصريح، عقب لقاءات مع قيادات الجماعة حول مقترحه بشأن فتح الطرق الذي حظي بموافقة الحكومة.