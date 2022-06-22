تحرّك جديد للشرعية لحشد الدعم الدولي واستئناف استيراد القمح من ‎أوكرانيا

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يواصل وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، جولة خارجية في إطار حشد الدعم الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
وبحث الوزير أحمد بن مبارك اليوم في العاصمة النرويجية أوسلو، مع عضو البرلمان الأوكراني رستم عمروف مسألة الأمن الغذائي في اليمن، وإمكانية استئناف استيراد القمح من أوكرانيا.
ووصف بن مبارك الاجتماع بالمثمر، وقال: "اتفقنا على أهمية إعطاء الأولوية لليمن لاستيراد هذه المادة الأساسية وربط الشركات اليمنية بمصدري القمح الأوكرانيين".
وكان بن مبارك قد التقى كل من وزيرة الخارجية النرويجية والمبعوث السويدي إلى اليمن ووكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ونائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، وبحث معهم التطورات السياسية ومستجدات الهدنة الأممية، وجهود تحقيق السلام، والتحديات الاقتصادية في اليمن.
وقد أكد المسؤولون الدوليون حرصهم على الاستمرار في تقديم الدعم الاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة وبذل الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.