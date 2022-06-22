توجيهات عاجلة لـ”العليمي” تخص شبوة

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الأربعاء، أبناء محافظة شبوة إلى الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية ورص الصفوف للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية والتنمية في شبوة، وتفويت الفرصة على اعداء الاستقرار والطمأنينة في المحافظة.

جاء ذلك خلال، اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض بن الوزير، ومدير أمن المحافظة العميد عوض الدحبول، للاطلاع على تفاصيل الهجوم الإرهابي الجبان والغادر الذي شنته التنظيمات الإرهابية لاستهداف نقطة أمنية تابعة لقوات دفاع شبوة، وأدى لاستشهاد خمسة أفراد وإصابة آخرين بجروح، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

ووجه الدكتور العليمي، الحكومة بتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة لتعزيز الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، من أجل القيام بمسؤولياتها المناطة على عاتقها على أكمل وجه في التصدي للتنظيمات الإرهابية وإحباط مؤامراتها ومخططاتها التي تستهدف الأمن والاستقرار في شبوة والوطن عموما.

كما دعا الأجهزة الأمنية إلى رفع وتيرة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات للمساهمة بأداء المهام الأمنية بالشكل المطلوب للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد أبناء شبوة الا صموداً وتماسكاً.

وأعرب العليمي، عن شكره وتقديره لكافة الجهود والأدوار الكبيرة التي تجسدها القوات المرابطة في شبوة من ألوية القوات المسلحة والقوات الأمنية وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة في سبيل تعزيز أمن واستقرار شبوة وحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية.

من جانبه قدم محافظ شبوة، شرحا حول الأوضاع الأمنية والعامة بالمحافظة، مجددا التأكيد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والغادرة لن تثنيهم عن مواصلة جهودهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الآثمة وتقديم الخدمات للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ونوه المحافظ بأن الأجهزة المختصة ستبذل جهودها لملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم جراء جرائمهم التي اقترفوها بحق الوطن والمواطنين.