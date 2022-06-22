زعيم الحوثيين يتهم المواطنين المطالبين بتحسين الاوضاع المعيشية وصرف المرتبات بـ”المحرضين والمندسين وأبواق للدعايات والفتنة ومندسين”

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا زعيم جماعة الحوثيين الانقلابية، عبدالملك الحوثي، الأربعاء، انصاره في صنعاء إلى الاستمرار في التعبئة العامة والتحشيد العسكري للمقاتلين رغم الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، محذرا من المندسين المتواجدين في مناطق سيطرة جماعته المطالبين بتحسين الخدمات المعيشية.

وقال الحوثي في كلمه متلفزة إنه يجب استمرار النشاط والتعبئة ونبقى أيضا في جهوزية واستعداد دائم والتصدي لكل أشكال الاستهداف، مشيرا إلى حرصه في مواصلة التحشيد والتجنيد.

وطالب أنصاره برفع الجاهزية القتالية واليقظة لمواجهة كل مؤامرات الأعداء وأنشطتهم، مع استمرار حلفاء الحكومة حملاتهم وتجهيزاتهم، متهما التحالف بقيادة السعودية بالتخطيط لاستهداف المواطنين والتحريض للدفع بالناس نحو إثارة الفوضى وتحويل المعركة إلى صراع داخلي، حد قوله.

واتهم "الحوثي" المواطنين المطالبين بتحسين الاوضاع المعيشية وصرف المرتبات في مناطق سيطرتهم ب"المحرضين والمندسين وأبواق للدعايات والفتنة ومندسين مع العدوان"، حد تعبيره.

وأكد أنه "ليس هناك أي أولوية تماثل أولوية التصدي للعدوان ومنعهم من احتلال البلاد"، مطالبا التحالف بقيادة السعودية إلى إنهاء حربهم في اليمن بعد فشلهم من تحقيق أهدافهم.