أول دولة خليجية توجه ضربة قاتلة للإعلام الكاذب

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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية وإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب "مخالفات للقوانين في البلاد" بينها نشر "أخبار كاذبة".
وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان، إن وزير الإعلام اتخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق الى الفوضى الاعلامية، حسب صحيفة الوطن السعودية.
ونقل البيان عن المتحدثة باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، قولها إن وسائل الإعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة «تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية على خلفية بثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الالكتروني».
وقال مصدر كويتي مسؤول إن من بين المخالفات التي أدت إلى القرار «نشر أخبار كاذبة». ويوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.