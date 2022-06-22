الامارات تمنع فئة من مواطنيها إنشاء حسابات على وسائل التواصل

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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صدرت الإمارات العربية المتحدة قرارًا جديدًا منعت بموجبه فئة من مواطنيها من إنشاء حسابات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن السلطات المختصة أوصت بعدم السماح للأطفال دون سنة الثالثة عشرة من إنشاء حسابات خاصة، على وسائل التواصل.

وحددت إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية المجتمعية في الإمارات المواقع وهي تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، بغرض حماية الأطفال من التعرض للتنمر على تلك التطبيقات.

ورأت المحامية نادية عبد الرزاق، أن استخدام الفئات العمرية الصغيرة لتلك التطبيقات يعرضهم لمواقف لا تناسب سنهم وثقافتهم، ما قد ينعكس على نشأتهم الانفعالية والمعرفية والاجتماعية.

وأوصت إدارة الحماية ببعض النصائح بخصوص الأطفال، أبرزها عدم مشاركتهم معلوماتهم الشخصية وأرقام هواتهم مع أي أحد، والحفاظ على كلمات المرور، وتغييرها بشكل دوري