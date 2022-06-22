رئيس الأركان يطلع على جاهزية ”العسكرية السابعة” ويتفقد مسرح عملياتها

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، الأربعاء، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة لمناقشة المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة في إطار مسرح العمليات بالمنطقة.

وأكد رئيس الأركان، على المتابعة المستمرة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية بمنتسبي قواتنا المسلحة باعتبارها الدرع الحصين والرهان الضامن لاستقرار وأمن الوطن واستكمال معركة التحرير والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية.

واطلع من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، على تقرير مفصل عن أوضاع المقاتلين الأبطال المرابطين في جبهات ومواقع القتال في إطار المنطقة، والخروقات المستمرة التي تنفذها المليشيات في مختلف الجبهات والمحاور بمختلف الأسلحة في ظل الالتزام الكامل لقوات الجيش والمقاومة بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأشاد بن عزيز، بالجهود التي تقوم بها المنطقة العسكرية السابعة في عملية التدريب والتأهيل لمنتسبيها وتنفيذها للمهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية لمواكبة مختلف التطورات.