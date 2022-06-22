أمريكا تعلن عن قنوات تواصل مع الحوثيين منذ 5 سنوات ومبعوثها يؤكد: ”بقاء الحكومة الشرعية في الخارج كلف كثيرا”

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مبعوث الولايات المتحدة الامريكية إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الهدنة الاممية الممددة في اليمن لا ينبغي أن تكون وقتًا لإعادة التجميع أو التخطيط لمزيد من الصراع.

وقال ليندركينغ في تصريح على هامش منتدى اليمن الدولي الأول في ستوكهولم، إن أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن إنهاء الحرب في اليمن عسكريا "مخطئون بشكل أساسي".

وأضاف: "لا يوجد شيء يمكن كسبه أكثر من إيذاء الشعب اليمني وإحباط من جانب المجتمع الدولي في السعي إلى مسار عسكري".

وقال ليندركينغ إنه من المهم حل القضايا العالقة مثل فتح الطرق حول مدينة تعز الرئيسية - والتي لم تتحقق بعد على الرغم من كونها جزءًا من الاتفاقية.

وتابع: "نود أن نرى محادثات جوهرية حول وقف دائم لإطلاق النار يحدث قبل 2 أغسطس - ويصبح ذلك ممكنًا إلا إذا كانت هناك كرة قيادة تؤدي إلى إعاقة المفاوضات بأكملها بسبب الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها".

وعلى الرغم من الصعوبات ، قال ليندركينغ إن عودة الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا إلى عدن تساعدها على أن تصبح "جهة فاعلة ذات صلة" مرة أخرى.

وقال إن غياب الحكومة القديمة في عدن كلف "قدرًا كبيرًا من المصداقية داخل اليمن".

وأردف المبعوث الأمريكي إن الولايات المتحدة حافظت على قنوات مع جميع "الأطراف المعنية" - بمن فيهم الحوثيين - في حرب اليمن لمدة خمس سنوات على الأقل.

وقال: "الرئيس جو بايدن لم يضع أي قيود. في الواقع ، إنه شجع الاتصال بين الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية".