زيارة تاريخية للامير محمد بن سلمان إلى تركيا والمملكة ترفع حضرا ضد سفر السعوديين

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 77

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى تركيا في زيارة هي الأولى منذ سنوات وبعد تضرر العلاقات بين الرياض وأنقرة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقالت صحيفة "صباح" التركية، إنه في إطار التطبيع الذي تقوم بها تركيا مع دول المنطقة، بدأت حقبة جديدة في العلاقات بين أنقرة والرياض.

وأوضحت أن محمد بن سلمان سيصل إلى أنقرة يرافقه وفد كبير، وسيجري محادثات مباشرة مع الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة خلال الزيارة، وذكرت الصحيفة أن وفود سعودية وصلت إلى تركيا قبيل زيارة ابن سلمان لأنقرة. وذكرت أنه بالإضافة إلى مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فإن من المقرر توقيع اتفاقيات في مجالات حيوية مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتقنيات الزراعية والصناعات الدفاعية والتجارة والسياحة والمقاولات والعقارات خلال المحادثات التي ستعقد في أنقرة..

الكاتب التركي محمد بارلاس في مقال على صحيفة "صباح"، أشار إلى أن زيارة محمد بن سلمان تعد خطوة عامة في إطار تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية.

وأضاف أنه قبيل الزيارة، تم رفع الحظر المفروض على زيارات السياح السعوديين إلى تركيا، والذي كان ساريا منذ ثلاث سنوات، وفي الأول من تموز/ يوليو المقبل ستهبط أول طائرة سياحية سعودية في طرابزون.

وتابع، بأن تركيا أصبحت نقطة جذب للعالم كله، ومن الواضح أن الموسم السياحي مع تطبيع العلاقات التركية السعودية سيكون على ما يرام.