بعد 4 أيام من الاحتجاجات الغاضبة بعدن.. الرئيس ”رشاد العليمي” يطالب المتظاهرين بمنحه مزيدا من الوقت لحل مشاكلهم

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، للمحتجين في مدينة عدن ببذل كل الجهود للحصول على مساعدات إستثنائية عاجلة للتخفيف من الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء.

وأعرب الرئيس العليمي في سلسلة تغريدات على تويتر عن اهتمامه البالغ بالاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن، مؤكدا أنه يتابعها بألم شديد، ويتفهم أسبابها ومبرراتها، واعدا ببذل كل الجهود لإتخاذ كل مايمكن عمله.

وأشار إلى أنه يبذل أيضا جهود للحصول على مساعدات إستثنائية عاجلة من الخليج للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الازمة تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، فضلا عن خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات.

وطالب من المواطنين منحه المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، مؤكدا أنه سيلزم حكومته بالقيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ماكان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب، حد قوله.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن مظاهرات غاضبة خرجت في معظم مديريات المدينة، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الخدمات الاساسية.