زيارة تاريخية للامير محمد بن سلمان إلى تركيا والمملكة ترفع حضرا ضد سفر السعوديين بعد 4 أيام من الاحتجاجات الغاضبة بعدن.. الرئيس ”رشاد العليمي” يطالب المتظاهرين بمنحه مزيدا من الوقت لحل مشاكلهم قفزة كبيرة لأسعار الوقود في اليمن وزير الأوقاف يستقبل أول فوج من حجاج من بلادنا يصل للأراضي المقدسة الكشف عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عرب على حدود بولندا قتلى وجرحى في هجوم استهدف حاجزاً أمنياً في شبوة تمرين بسيط مدته 10 ثوان ينبئ بخطر الموت المبكر في غضون 7 سنوات التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما ملياردير أمريكي يكشف كيف أضر الغرب نفسه بفرض عقوبات على روسيا للذين ينسون كلمات مرورهم.. خدمة جديدة من أندرويد
تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، للمحتجين في مدينة عدن ببذل كل الجهود للحصول على مساعدات إستثنائية عاجلة للتخفيف من الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء.
وأعرب الرئيس العليمي في سلسلة تغريدات على تويتر عن اهتمامه البالغ بالاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن، مؤكدا أنه يتابعها بألم شديد، ويتفهم أسبابها ومبرراتها، واعدا ببذل كل الجهود لإتخاذ كل مايمكن عمله.
وأشار إلى أنه يبذل أيضا جهود للحصول على مساعدات إستثنائية عاجلة من الخليج للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الازمة تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، فضلا عن خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات.
وطالب من المواطنين منحه المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، مؤكدا أنه سيلزم حكومته بالقيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ماكان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب، حد قوله.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن مظاهرات غاضبة خرجت في معظم مديريات المدينة، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الخدمات الاساسية.