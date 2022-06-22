وزير الأوقاف يستقبل أول فوج من حجاج من بلادنا يصل للأراضي المقدسة

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استقبل وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن محمد شبيبة، اليوم، أول فوج من حجاج بلادنا يصل الأراضي المقدسة لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ..
وأكد الوزير شبيبة حرص الوزارة على بذل كل الجهود لتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بالحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم..لافتاً الى أن وصول الحجاج تم بيسرٍ وسهولة..مشيدًا بالجهود التي يبذلها قطاع الحج والعمرة ..
مثمناً جهود العاملين في القطاع الخاص من أجل تيسير الحج أمام المواطنين..
بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، أن عدد أول فوج بلغ ٩٥ حاجاً وصلوا جواً، فيما الفوج الثاني سيصل غداً الخميس براً عبر منفذ الوديعة والذي يقدر بـ ١٥٣٣ حاجا..
موضحاً أن عملية التفويج تسير كما هو مخطط لها سلفاً في جداول الرحلات..مشيراً الى انه من المقرر أن يصل آخر حاج براً في ٣٠ ذي القعدة وآخر حاج جواً في ٣ ذي الحجة.