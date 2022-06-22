الكشف عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عرب على حدود بولندا قتلى وجرحى في هجوم استهدف حاجزاً أمنياً في شبوة تمرين بسيط مدته 10 ثوان ينبئ بخطر الموت المبكر في غضون 7 سنوات التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما ملياردير أمريكي يكشف كيف أضر الغرب نفسه بفرض عقوبات على روسيا للذين ينسون كلمات مرورهم.. خدمة جديدة من أندرويد الأرقام تكشف حجم المأساة … زلزال عنيف يضرب أفغانستان وعشرات القتلى والجرحى صحيفة تكشف عن خطوة اتخذتها الحكومة التركية هي الأولى من نوعها منذ 20 عاما ضبط خلية تابعة للاستخبارات الحوثية ويقودها ”المرقشي”.. تفاصيل واعترافات خطيرة بيان سعودي مصري مشترك يتناول ملفات 6 دول عربية بينها اليمن
أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أفراد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في محافظة شبوة النفطية جنوبي البلاد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على حاجز أمني تابع لقوات دفاع شبوة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".
وأضاف أن" الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 6، فيما تمكن المسلحون من الفرار".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات اليمنية سبق أن اتهمت تنظيم القاعدة الإرهابي بشن هجمات مماثلة.
وتشهد المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي هجمات متكررة تستهدف قوات أمنية وعسكرية وتخلف ضحايا