قتلى وجرحى في هجوم استهدف حاجزاً أمنياً في شبوة

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أفراد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في محافظة شبوة النفطية جنوبي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على حاجز أمني تابع لقوات دفاع شبوة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".

وأضاف أن" الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 6، فيما تمكن المسلحون من الفرار".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات اليمنية سبق أن اتهمت تنظيم القاعدة الإرهابي بشن هجمات مماثلة.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي هجمات متكررة تستهدف قوات أمنية وعسكرية وتخلف ضحايا