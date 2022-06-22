التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما

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أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة (ONS) أن التضخم السنوي في المملكة تسارع في شهر مايو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 9.1%، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1982.
وجاء الارتفاع في ظل صعود أسعار المواد الغذائية والطاقة في المملكة، الأمر الذي أثر على تكلفة المعيشة في المملكة.
وللمقارنة فإن المؤشر كان قد سجل في شهر أبريل الماضي مستوى 9% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس شهري في مايو 2022، بعد أن كانت قد سجلت 2.5% في أبريل 2022، مما يشير إلى أن التضخم يتباطأ إلى حد ما.
وكان محللون استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.1%، أما على أساس شهري فكان من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.6%.