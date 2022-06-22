الأرقام تكشف حجم المأساة … زلزال عنيف يضرب أفغانستان وعشرات القتلى والجرحى

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، الأربعاء، أن الزلزال الذي هز أجزاء من أفغانستان وباكستان قتل ما لا يقل عن 130 شخصا في شرق البلاد.

وقال رئيس الهيئة محمد نسيم حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح إثر زلزال ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، كما شعر به كل من العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان. وأشارت إلى أن أعداد الضحايا تقدر بـ155 قتيلا و255 جريحا والعدد مرشح للارتفاع.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كانت شدته 6.1 درجات وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول: "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غرب باكستان: "كانت قوية