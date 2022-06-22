السفارة اليمنية بالرياض توضح حقيقة أنباء تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين بالمملكة ضبط خلية تابعة للاستخبارات الحوثية ويقودها ”المرقشي”.. تفاصيل واعترافات خطيرة بيان سعودي مصري مشترك يتناول ملفات 6 دول عربية بينها اليمن تفاصيل حادثة انتحار مؤسفة أقدم عليها ضابط رفيع بصنعاء .. جمع أولاده وطلب منهم هذا الأمر مليشيات الحوثي تستولي على ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق البرنامج السعودي يضع حجر الأساس لمشروع مدرسة الوحدة النموذجية بتعز رئيس الوزراء يتحدث عن انفراجة في القريب العاجل سيلمسها كل اليمنيين شركة روسية تكشف تفاصيل وأسرار جديدة حول أكبر صفقة في تاريخ مصر لمستخدمي أندرويد.. تحذير مهم وعاجل من تهديد جديد يستهدف الملايين في عميلة نوعية وجديدة .. الاتحاد الأوروبي يستهدف الذهب الروسي
أكدت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض لأبنائها المقيمين في المملكة العربية السعودية أنه لا صحة للشائعات التي تناولت عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين في المملكة.
وأشارت عبر موقعها الرسمي إلى أنها تلقت توضيحاً من الجهات المختصة في المملكة بأن تجديد جميع تأشيرات الزيارات العائلية لليمنيين تمضي بصورة طبيعية كما كانت في السابق ولم يطرأ عليها أي تجديد.
ودعت الجميع إلى توخي المصداقية والتواصل معها عبر موقعها الرسمي أو حساباتها في موقعي فيسبوك وتويتر قبل التسرع في نشر الشائعات أو الكتابة عنها.