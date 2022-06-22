السفارة اليمنية بالرياض توضح حقيقة أنباء تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين بالمملكة

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض لأبنائها المقيمين في المملكة العربية السعودية أنه لا صحة للشائعات التي تناولت عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين في المملكة.

وأشارت عبر موقعها الرسمي إلى أنها تلقت توضيحاً من الجهات المختصة في المملكة بأن تجديد جميع تأشيرات الزيارات العائلية لليمنيين تمضي بصورة طبيعية كما كانت في السابق ولم يطرأ عليها أي تجديد.

ودعت الجميع إلى توخي المصداقية والتواصل معها عبر موقعها الرسمي أو حساباتها في موقعي فيسبوك وتويتر قبل التسرع في نشر الشائعات أو الكتابة عنها.