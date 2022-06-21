بيان سعودي مصري مشترك يتناول ملفات 6 دول عربية بينها اليمن تفاصيل حادثة انتحار مؤسفة أقدم عليها ضابط رفيع بصنعاء .. جمع أولاده وطلب منهم هذا الأمر مليشيات الحوثي تستولي على ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق البرنامج السعودي يضع حجر الأساس لمشروع مدرسة الوحدة النموذجية بتعز رئيس الوزراء يتحدث عن انفراجة في القريب العاجل سيلمسها كل اليمنيين شركة روسية تكشف تفاصيل وأسرار جديدة حول أكبر صفقة في تاريخ مصر لمستخدمي أندرويد.. تحذير مهم وعاجل من تهديد جديد يستهدف الملايين في عميلة نوعية وجديدة .. الاتحاد الأوروبي يستهدف الذهب الروسي مصر والسعودية توقعان اتفاقية لبناء أكبر محطة كهرباء بالرياح في الشرق الأوسط هو الثاني في تاريخها… قطر تكشف عن اختيارها الشريك الرابع لتوسعة أكبر حقل للغاز في العالم
في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة، أصدر البلدان بياناً مشتركاً اتفقا فيه على عدة نقاط.
بحسب البيان السعودي المصري، تم “التوافق على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين، ونقل العلاقات الثنائية إلى آفاق تعبر عن متانتها وقوتها”.
وأضاف البيان: “تحقيق التكامل عبر الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030”.
وتابع: “ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، والتأكيد على إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان”.
البيان المشترك تطرق أيضاً إلى قضية اليمن، و”أكد على دعم اتفاق الهدنة فيه وإدانة هجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين وتهديدها أمن الممرات البحرية”.
وأشار إلى ضرورة “دعم تشكيل حكومة عراقية تحقق الأمن والاستقرار للشعب العراقي”، مؤكداً على “أهمية مواصلة جهود الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره”.
كما تطرق أيضاً إلى الملف السوري وأهمية التوصل لحل سياسة للأزمة السورية.
وحثّ البيان المشترك إيران على “وقف دعم الميليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية، والالتزام بالمبادئ الدولية وعدم التدخل في الشؤون العربية”.