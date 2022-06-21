بيان سعودي مصري مشترك يتناول ملفات 6 دول عربية بينها اليمن

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة، أصدر البلدان بياناً مشتركاً اتفقا فيه على عدة نقاط.

بحسب البيان السعودي المصري، تم “التوافق على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين، ونقل العلاقات الثنائية إلى آفاق تعبر عن متانتها وقوتها”.

وأضاف البيان: “تحقيق التكامل عبر الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030”.

وتابع: “ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، والتأكيد على إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان”.

البيان المشترك تطرق أيضاً إلى قضية اليمن، و”أكد على دعم اتفاق الهدنة فيه وإدانة هجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين وتهديدها أمن الممرات البحرية”.

وأشار إلى ضرورة “دعم تشكيل حكومة عراقية تحقق الأمن والاستقرار للشعب العراقي”، مؤكداً على “أهمية مواصلة جهود الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره”.

كما تطرق أيضاً إلى الملف السوري وأهمية التوصل لحل سياسة للأزمة السورية.

وحثّ البيان المشترك إيران على “وقف دعم الميليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية، والالتزام بالمبادئ الدولية وعدم التدخل في الشؤون العربية”.