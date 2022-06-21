مليشيات الحوثي تستولي على ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أقدمت مليشيا الحوثي ، على حجز ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق ، عبدالقادر باجمال، المتوفي منذ أكثر من عام.

وأحالت مليشيا الحوثي ، ممتلكات رئيس الوزراء الاسبق، عبدالقادر باجمال، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الفساد وتسهيل الإستيلاء على المال العام، مع الحجز على كامل ممتلكاته.

وأرجعت مليشيا الحوثي ، سبب حجزها ممتلكات رئيس الوزراء المتوفي، على خلفية تعثر مشروع مسلخ الدواجن في معبر وهو مسلخ تساهم فيه الدولة مع القطاع الخاص.

يأتي هذا ضمن خطوات مليشيا الحوثي ، المنظمة والممنهجة، في السيطرة على ممتلكات وأموال، العديد من الشخصيات، التي لا تنتمي للجماعة الحوثية.

وسبق أن صادرات مليشيا الحوثي ، ممتلكات وأصول كثيرة ، لمواطنين لا ينتمون للجماعة.

وتقدر حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الحوثي ، بأكثر من مليار و600 مليون دولار ، في حين تقدر حجم الشركات والمؤسسات التجارية، والأصول، باثنين مليار دولار.

واستولت مليشيا الحوثي ، على ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق، عبدالقادر باجمال، بناءاً على توجيهات ماتسمى بهيئة مكافحة الفساد الحوثية، وليس بناءاً على حكم قضائي.