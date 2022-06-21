الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - تعز

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وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن‬، اليوم، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية بقرية ميلات في مديرية جبل حبشي بمحافظة ‫تعز‬.

وستحوي مدرسة الوحدة المشتركة على 12 فصل دراسي، دعماً لفرص التعليم والتعلم، وتلبية حاجات التعطش المعرفي للطلبة، وتيسير الحصول على التعليم الجيد.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن الداعمة لقطاع التعليم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس والجامعات، منها مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ وإنشاء 23 مدرسة نموذجية ومركزاً للموهوبين، تحتوي على فصول دراسية ومكاتب إدارية وغرف للكوادر التعليمية، ومعامل الكيمياء، ومعامل الحاسب الآلي، وملاعب كرة السلة وكرة الطائرة، وتم تجهيزها بأحدث المواصفات التي تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية جيدة، وتدعم الأنشطة اللاصفية التي تفعل الابتكار والإبداع.

كما تشمل المشاريع التعليمية توفير 26 من حافلات النقل التعليمي، ومشروع طباعة وتوزيع 548,852 كتاب مدرسي.

وساهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن بقطاع التعليم في خلق بيئة تعليمية جيدة بالإضافة إلى تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين، وتوفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات.

ويعد هذا المشروع ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات حيوية وهامة، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.