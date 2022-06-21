شركة روسية تكشف تفاصيل وأسرار جديدة حول أكبر صفقة في تاريخ مصر

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قال نائب رئيس شركة "ترانس ماش هولدينغ" إن روسيا ستسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول عام 2024.
وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء، سنقوم بتسليم العربات إلى مصر. وبطبيعة الحال، فإن الوضع الحالي قد فرض تحولات مؤقتة في المبيعات، ولكن مع ذلك، بحلول عام 2024، وبموجب العقد، سيتم تسليم 650 عربة"، موضحا: "هذا العقد له أهمية كبيرة لكل من الجانبين الروسي والمصري.
وتابع: "بالنسبة للجانب المصري، هذه فرصة لاستخدام العربات الحديثة، وزيادة حصة السكك الحديدية، أما بالنسبة لتوريد العربات لميترو الإسكندرية الآن الكرة في ملعب المصريين، على الأرجح أن ذلك سيكون العام المقبل".
ومن المخطط تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر، حيث يتم التمويل بشكل مشترك من قبل بنوك التصدير والاستيراد، كما يتم تنظيم الإنتاج في روسيا (في مصنع تفير كاردج للبناء) وفي مصر (في مؤسسة دوناكيزي جيه آر إم أوكجاف أوكجت