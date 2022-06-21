لمستخدمي أندرويد.. تحذير مهم وعاجل من تهديد جديد يستهدف الملايين

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حذر مستخدمو "أندرويد" من نوع جديد سيئ من البرامج الضارة، يطلق عليه اسم MaliBot، والذي يمكنه اختراق أمان الهاتف للحصول على مستوى وصول مرعب.

وينتشر الخطأ - الذي اكتشفه الباحثون في F5 Labs - عبر الرسائل النصية القصيرة وهو قادر تماما على سرقة كلمات المرور والتفاصيل المصرفية والوصول إلى العملات المشفرة من هواتف "أندرويد" - ولكن هذه مجرد البداية.

ويمكن للبرامج الضارة أيضا الوصول إلى الرسائل النصية والتقاط ما هو موجود على شاشة "أندرويد" وأيضا الحصول على مصادقة ثنائية (2FA). ويعد هذا الأخير مصدر قلق كبير، حيث تهدف المصادقة الثنائية إلى إضافة طبقة إضافية من الأمان تحمي الحسابات ويجب أن تمنع المتسللين من الوصول حتى لو كان لديهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

وعند تمكين المصادقة الثنائية (2FA)، سيتم إرسال رمز أمان فريد إليك - عبر رسالة نصية - يتم استخدامه كتسجيل دخول إضافي.

ويكاد يكون من المستحيل على اللصوص الإلكترونيين الوصول إلى هذا الرقم السري لمرة واحدة دون علمك، لكن برنامج MailBot الضار الجديد يسمح لهم بالقيام بذلك بالضبط مما يجعل هذا تهديدا خطيرا.

وإذا كنت تريد البقاء في مأمن من هذا الهجوم، فهناك شيء واحد سهل يمكنك فعله بهاتف "أندرويد" اليوم.