توضيح هام من السفارة اليمنية في الرياض بخصوص تجديد الزيارات العائلية

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفت السفارة اليمنية بالرياض، يوم الإثنين، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم تجديد الزيارات العائلية لليمنيين.

وأكدت السفارة في بيان لها، لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية أنه لا صحة للشائعات التي تناولت عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين في المملكة.

كما أكدت، بأنها تلقت توضيحاً من الجهات المختصة في المملكة، بأن تجديد جميع تأشيرات الزيارات العائلية لليمنيين تمضي بصورة طبيعية كما كانت في السابق ولم يطرأ عليها أي تجديد.

ودعت السفارة جميع أبنائها إلى توخي المصداقية والتواصل معها عبر موقعها الرسمي أو حساباتها في موقعي فيسبوك وتويتر قبل التسرع في نشر الشائعات أو الكتابة عنها.