توضيح هام من السفارة اليمنية في الرياض بخصوص تجديد الزيارات العائلية قيادي حوثي يُعدم ثلاثة من عناصر الجماعة العملة الروسية ترتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى منذ منتصف2015 السعودية تعلن عن قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع مصر خلال زيارة بن سلمان النجم العالمي ميسي يصنع المعجزات بعيدا عن الملاعب تركيا تحبط المحاولة الأولى لانضمام فنلندا إلى الناتو مشهد مروع لهروب امرأة من الاغتصاب للموت.. جريمة تفطر قلوب اليمنيين الأعلى قيمة تاريخيا .. اعرف حجم التبادل التجاري بين مصر و السعودية عنصر حوثي يقتل والده ويحاول فصل رأسه عن جسده بصنعاء ثاني دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود
نفت السفارة اليمنية بالرياض، يوم الإثنين، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم تجديد الزيارات العائلية لليمنيين.
وأكدت السفارة في بيان لها، لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية أنه لا صحة للشائعات التي تناولت عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين في المملكة.
كما أكدت، بأنها تلقت توضيحاً من الجهات المختصة في المملكة، بأن تجديد جميع تأشيرات الزيارات العائلية لليمنيين تمضي بصورة طبيعية كما كانت في السابق ولم يطرأ عليها أي تجديد.
ودعت السفارة جميع أبنائها إلى توخي المصداقية والتواصل معها عبر موقعها الرسمي أو حساباتها في موقعي فيسبوك وتويتر قبل التسرع في نشر الشائعات أو الكتابة عنها.