قيادي حوثي يُعدم ثلاثة من عناصر الجماعة

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدم قيادي حوثي على قتل ثلاثة من عناصر الجماعة، بعد رفضهم المشاركة في جبهات القتال بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقالت مصادر مطلعة، إن القيادي الحوثي "عماد جسار داحش" أقدم على قتل ثلاثة من مقاتلي الجماعة من فئة "المهمشين" مساء أمس الأول، بعد رفضهم التسلل الى مواقع الجيش في إحدى الجبهات شمالي مدينة تعز.

وذكرت المصادر أن القتلى هم "بشير صدام علي" و "يوسف هاشم" و "بسيم وضحه".

بدوره، أكد رئيس اتحاد المهمشين في اليمن، نعمان الحذيفي، أن أحد مشرفي الحوثيين بتعز أقدم على تنفيذ إعدام ميداني لثلاثه مهمشين؛ انتقامًا لرفضهم تلبية توجيهات أحد مشرفيها بتنفيذ "عملية تسلل لمعسكر الدفاع الجوي بتعز.

وأشار الحذيفي في تغريدة على "تويتر"، إلى أن هذه الجرائم الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد طبقة المهمشين تحدث وسط صمت المنظمات الدولية تجاه ما أسماها جرائم الإبادة والتصفية العرقية التي يرتكبها الحوثيون تجاه المهمشين الذين يتم الزج بهم لجبهات القتال.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد استغلت أبناء هذه الطبقة الكادحة وجنّدت الآلاف منهم بشكل قسري، حيث قُتل كثيرون منهم في جبهات القتال التي دُفعوا إليها قسرًا للدفاع عن المشروع الطائفي للحوثيين.