السعودية تعلن عن قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع مصر خلال زيارة بن سلمان

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كشفت وسائل إعلام سعودية ومصرية عن توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية ماجد القصبي قوله إن اليوم (21 يونيو 2022) يشهد توقيع مجموعة جديدة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة استثمارات تتجاوز قيمتها 145 مليار جنيه مصري (حوالي 7.72 مليار دولار) في عدد من القطاعات أبرزها مجالات الطاقة المتجددة والبترول والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
من جهتها ذكرت قناة "الإخبارية"، أنه تم توقيع أكثر من 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وجاء ذلك خلال حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص بمقر الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والمصريين.
وأشار الوزير السعودي إلى أن استثمارات السعودية في مصر تتجاوز الـ30 مليار دولار وذلك في العديد من القطاعات الاقتصادية. (الدولار = 18.78 جنيه مصري)