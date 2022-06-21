تركيا تحبط المحاولة الأولى لانضمام فنلندا إلى الناتو

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن رئيس فنلندا سولي نينيستو أن بلاده لم تحرز أي تقدم في الاجتماع الأخير مع تركيا، وربما لن تتمكن من الانضمام إلى الناتو قبل سبتمبر المقبل.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده نينيستو في هلسنكي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وقال نييستو تعليقا على نتائج الاجتماع الذي عقدته فنلندا والسويد مع تركيا في مقر الناتو في بروكسل أمس الاثنين: "فيما يخص جوهر الاجتماع، لم يحرز هناك تقدم يذكر.. لكننا سعداء بحقيقة أن المناقشة قد بدأت".

وأضاف: "لا أود أن أذكر مواعيد دقيقة، لكن من غير المحتمل أن نتمكن من القيام بذلك (الانضمام إلى الحلف) قبل سبتمبر".

وفي وقت سابق شككت مصادر في الحكومة الألمانية في "انضمام سريع" لفنلندا والسويد إلى الناتو، أي في قمة الحلف المقرر عقدها في مدريد يومي 29 و30 يونيو، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه "لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها" بين السويد وفنلندا وتركيا