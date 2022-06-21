عنصر حوثي يقتل والده ويحاول فصل رأسه عن جسده بصنعاء

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدم عنصر حوثي على قتل والده رمياً بالرصاص قبل أن يحاول استخدام السلاح الأبيض (الجنبية) لفصل رأسه عن جسده في محافظة صنعاء (شمالي اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن عنصراً حوثياً يدعى محمود محمد حسن، قام بقتل والده رمياً بالرصاص ثم استخدم الجنبية ليفصل الرأس عن جسده في مديرية الحيمة بصنعاء.

جاء ذلك رداً على رفض والده التحاقه بصفوف المقاتلين الحوثيين للوقوف مع من أسماه (السيد)، ليباشره بعدة طلقات نارية أرداه قتيلاً، محاولا في ذات الوقت قطع رأس والده بسلاحه الأبيض.

وتخضع العناصر الحوثية لتأثير الدورات الطائفية المفخخة بثقافة الكراهية والانتقام من المجتمع ككل، علاوة على تأثير حبوب الهلوسة والمخدرات التي تقدمها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً لعناصرها.

وخلال السنوات الأخيرة سُجّلت عشرات الجرائم المماثلة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.