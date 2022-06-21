ثاني دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان اليوم الاثنين، عن تسجيل اول إصابة بجدري القردة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن: الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين.
وذكرت وزارة الصحة العامة بأن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل إلى الانسان، أما من الحيوان إلى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة «القوارض أو القردة» في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الإفريقية جنوب الصحراء نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى أو من انسان إلى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة.
وطلبت من العامة اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية