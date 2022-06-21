ثاني دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود كيف تمكنت روسيا من مواجهة عقوبات الغرب في 5 محاور صحفي روسي يبيع جائزة نوبل بمزاد علني لصالح أطفال أوكرانيا الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية بعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة رئيس الأركان يؤكد على اليقظة العالية و الجاهزية لردع أي تصعيد حوثي ندوة بمأرب تدعو إلى توحيد الجهود خلف القيادة السياسية لاستعادة الدولة مأرب..استكمال الاستعدادات لتدشين المراكز والمخيمات الصيفية مع وصول 40 ألف حاج إيراني لمكة.. طهران تكشف معلومات عن عودة العلاقات مع الرياض وباء الكوليرا يتفشى بدولة عربية واجرءات حكومية “صارمة” لمواجته بتوجيه من الملك سلمان..ولي العهد السعودي يغادر المملكة - تعرّف على المهمة
باع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلّة، في مزاد علني، الاثنين، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار.
وسيخصص المبلغ لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلنت دار "هيريتدج أوكشن" التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.
ونال موراتوف الجائزة في 2021، بالاشتراك مع الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها على "جهودهما في حماية حرية التعبير".
وعلقت صحيفة "نوفايا غازيتا" نشاطها في آذار/ مارس الماضي، بعد أن أقرت روسيا تشريعا يفرض عقوبات سجن مشددة على كل من ينتقد العملية العسكرية في أوكرانيا.
وكان موراتوف من بين مجموعة من الصحفيين الذي أسسوا "نوفايا غازيتا" عام 1993 بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.
وهذا العام أصبحت الصحيفة الوحيدة التي تنتقد بوتين وسياساته داخل البلاد وخارجها