صحفي روسي يبيع جائزة نوبل بمزاد علني لصالح أطفال أوكرانيا

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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باع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلّة، في مزاد علني، الاثنين، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار.

وسيخصص المبلغ لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلنت دار "هيريتدج أوكشن" التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

ونال موراتوف الجائزة في 2021، بالاشتراك مع الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها على "جهودهما في حماية حرية التعبير".

وعلقت صحيفة "نوفايا غازيتا" نشاطها في آذار/ مارس الماضي، بعد أن أقرت روسيا تشريعا يفرض عقوبات سجن مشددة على كل من ينتقد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان موراتوف من بين مجموعة من الصحفيين الذي أسسوا "نوفايا غازيتا" عام 1993 بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

وهذا العام أصبحت الصحيفة الوحيدة التي تنتقد بوتين وسياساته داخل البلاد وخارجها