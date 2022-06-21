الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية بعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد، الإثنين، بهطول أمطار رعدية متفرقة بعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته اليومية التحديثية، إنه من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، في الوقت الذي تكون الفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة من لحج جنوباَ وحتى صعدة شمالاَ وتكون اكثر غزارة على محافظات (الضالع ، تعز، إب ، ريمة، ، ،المحويت وحجة).

كما أشار إلى إمكانية هطول أمطار متفرقة على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء وذمار) وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، أوضح المركز أنه من المتوقع أن تشهد أجواء مغبرة نسبيا حارة ورطبة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين( 35 إلى 41 ) درجة مئوية مع إمكانية تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية

ونبه المركز المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وشدد المركز، على الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى بضرورة اخذ الحيطة والحذر من إضطراب البحر وإرتفاع الموج.