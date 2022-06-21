رئيس الأركان يؤكد على اليقظة العالية و الجاهزية لردع أي تصعيد حوثي

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة، للاطلاع على المستجدّات الميدانية وسير العمل في قيادة المنطقة.
ونقل رئيس الأركان، لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على ما يقومون به في سبيل الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.
واستمع الفريق بن عزيز، من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، إلى تقرير مفصّل عن أوضاع المنطقة وسير العمل فيها وحجم الخروقات الحوثية للهدنة الأممية، مؤكّداً أهمّية التحلي باليقظة العالية والجاهزية الدائمة لردع أي محاولات تقدّم للمليشيا الكهنوتية المدعومة من إيران والتي أثبتت التجارب أنها لا تلتزم بعهد ولا ميثاق.
حضر اللقاء أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة.