ندوة بمأرب تدعو إلى توحيد الجهود خلف القيادة السياسية لاستعادة الدولة

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبتمبر نت

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أقامت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اليوم الاثنين، ندوة توعوية بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة، بحضور وكيل وزارة الاوقاف الشيخ حسن الشيخ وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة.

وأكّدت الندوة التي أقيمت بعنوان "توحيد الصف الجمهوري حول مجلس القيادة الرئاسي" على أهمّية توحيد الجهود وحشد طاقات جميع المكونات اليمنية خلف القيادة السياسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الحياة الآمنة والعيش الكريم.

من جانبه، أوضح مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، أن هذه الندوات تأتي بناءً على توجيهات رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وضمن خطة التوعية والتثقيف والإعداد المعنوي لقيادات ومنتسبي القوات المسلحة.

وأكد العميد الأشول، أهمّية دور العلماء والمرشدين والإعلام في توحيد المواقف والجهود خلف القيادة السياسية والعسكرية لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستعادة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

وفي السياق ذاته، أكّد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، أهمّية إقامة مثل هذه الندوات لما من شأنه التوعية بأهمية وحدة الصف والموقف والكلمة في المعركة الوطنية المقدّسة ضد مليشيا الإرهاب والكهنوت الحوثية.. شاكرًا دائرة التوجيه المعنوي والمكونات الدعوية على جهودها في تنظيم مثل هذه الأنشطة الوطنية التوعوية.

حضر الندوة أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، وعدد من قادة الشعب والوحدات العسكرية بالمنطقة.

وكانت دائرة التوجيه المعنوي قد نظّمت يوم أمس الأحد ندوة بعنوان "الاصطفاف الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي الطريق إلى تحقيق السلام في اليمن" حضرها رئيس هيئة الأركان وشرك فيها عدد من العلماء والمرشدين وجمع من القيادات العسكرية والمدنية.