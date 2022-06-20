مأرب..استكمال الاستعدادات لتدشين المراكز والمخيمات الصيفية

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استكملت في محافظة مأرب الاستعدادات و التجهيزات لانطلاق فعاليات وانشطة المراكز والمخيمات الصيفية، والبدء باستقبال الطلاب والطالبات من مختلف الاعمار.

واوضح رئيس اللجنة العليا للمخيمات والمراكز الصيفية بالمحافظة الدكتور علي الرمال، في تصريح صحفي بان اللجنة استكملت الترتيبات الخاصة بتدشين المراكز والمخيمات التي تشمل المجالات التعليمية، الدينية، الثقافية، الرياضية والترفيهية، التوعوية والارشادية، وتقديم برامج الدعم النفسي والحماية، واكساب الطالبات مهارات حياتية مستقبلية.