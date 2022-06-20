بتوجيه من الملك سلمان..ولي العهد السعودي يغادر المملكة - تعرّف على المهمة

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غادر المملكة إلى القاهرة في مستهل جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا، استجابة للدعوات المقدمة له.

وقال الديوان الملكي، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، “لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن جولة ولي العهد السعودي تأتي استجابة للدعوات المقدمة له، مشيرة إلى أن زيارة مصر أتت بتوجيه من الملك سلمان.