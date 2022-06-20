وباء الكوليرا يتفشى بدولة عربية واجرءات حكومية “صارمة” لمواجته بتوجيه من الملك سلمان..ولي العهد السعودي يغادر المملكة - تعرّف على المهمة دولة عربية تتحرك لزيادة انتاجها من النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا الرئيس العليمي يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت في خبر طال انتظاره… جوجل يُزيل تطبيقا قادر على سرقة بياناتك النجمة التونسية أنس جابر ترتقي إلى مركز تاريخي في التصنيف العالمي إسرائيل تكشف عن تحالف مشترك للدفاع الجوي بقيادة أمريكا تفاصيل جريمة في دولة عربية .. طالب يذ بح زميلته أمام بوابة الجامعة بطريقة قوية ومفاجىة الصين تتخطى رقم السعودية وتدعم بوتين بوقت الأزمة فيما مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية بذمار.. الحوثيون يصفون شيخ قبلي ونجله في البيضاء ويقتلون مواطن بعتمة
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غادر المملكة إلى القاهرة في مستهل جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا، استجابة للدعوات المقدمة له.
وقال الديوان الملكي، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، “لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن جولة ولي العهد السعودي تأتي استجابة للدعوات المقدمة له، مشيرة إلى أن زيارة مصر أتت بتوجيه من الملك سلمان.