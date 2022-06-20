الرئيس العليمي يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت مشعل الصباح، بعد أكثر من عشرة أيام على زيارة الأخير للدولة الخليجية

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية اوسان العود، تسلم من السفير الكويتي علي الخالد الصباح، رسالة خطية للرئيس العليمي تركزت في سبل البناء على نتائج الزيارة الاخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما طالب "العود" بالاستفادة من الخبرات الدبلوماسية الكويتية لتقديم دورات تدريبية لتأهيل الكادر الدبلوماسي اليمني في معهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية.

وقبل أسبوعين، زار الرئيس العليمي الدولة الخليجية للمرة الأولى منذ توليه قيادة البلاد، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الكويتيين، بما في ذلك ولي العهد مشعل الصباح.