وباء الكوليرا يتفشى بدولة عربية واجرءات حكومية “صارمة” لمواجته بتوجيه من الملك سلمان..ولي العهد السعودي يغادر المملكة - تعرّف على المهمة دولة عربية تتحرك لزيادة انتاجها من النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا الرئيس العليمي يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت في خبر طال انتظاره… جوجل يُزيل تطبيقا قادر على سرقة بياناتك النجمة التونسية أنس جابر ترتقي إلى مركز تاريخي في التصنيف العالمي إسرائيل تكشف عن تحالف مشترك للدفاع الجوي بقيادة أمريكا تفاصيل جريمة في دولة عربية .. طالب يذ بح زميلته أمام بوابة الجامعة بطريقة قوية ومفاجىة الصين تتخطى رقم السعودية وتدعم بوتين بوقت الأزمة فيما مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية بذمار.. الحوثيون يصفون شيخ قبلي ونجله في البيضاء ويقتلون مواطن بعتمة
تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت مشعل الصباح، بعد أكثر من عشرة أيام على زيارة الأخير للدولة الخليجية
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية اوسان العود، تسلم من السفير الكويتي علي الخالد الصباح، رسالة خطية للرئيس العليمي تركزت في سبل البناء على نتائج الزيارة الاخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما طالب "العود" بالاستفادة من الخبرات الدبلوماسية الكويتية لتقديم دورات تدريبية لتأهيل الكادر الدبلوماسي اليمني في معهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية.
وقبل أسبوعين، زار الرئيس العليمي الدولة الخليجية للمرة الأولى منذ توليه قيادة البلاد، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الكويتيين، بما في ذلك ولي العهد مشعل الصباح.